На пятницу, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта Евросоюза после долговременного роста несколько потеряла в цене. Тогда как цена доллара существенно не изменилась.

Официальный курс доллара и евро 7 августа

По данным Нацбанка, в пятницу стоимость американского доллара составит 27 гривен 68 копеек.

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Таким образом стоимость американской валюты опустилась всего на 2 копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 6 августа.

В то же время Евро наконец начал опускаться. 7 августа 1 евро будет стоить 32 гривны 80 копеек. Тогда как вчера за него надо было отдать ровно на 10 копеек больше. Отметим, что цена валюты ЕС 6 августа обновила двухлетний рекорд, поднявшись чуть ли не до 33 гривен.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,67 – 27,69 гривны;

евро: 32,82 – 32,83 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 27,55 гривны, а покупали за 27,75 гривны;

за евро следовало отдать 32,40 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 32,91 гривны.

Обратите внимание! Минэкономики дало свой прогноз по курсу гривны в 2021 году. Доллар будет стоить 29,1 гривны. Вместе с тем в конце года гривна окрепнет – до 28,8. Такие данные заложили в прогноз экономического и социального развития Украины.



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