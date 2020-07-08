На среду, 8 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна существенно укрепилась относительно обеих валют.

Официальный курс доллара и евро 8 июля

По данным Нацбанка, в среду, 8 июля, американский доллар будет стоить 26 гривен 93 копейки. Это на 19 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Подешевела и главная валюта Евросоюза – за один евро следует выложить 30 гривен 41 копейку. По сравнению с 7 июлем это на 31 копейку меньше.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 26,91 – 26,94 гривны;

евро: 30,38 – 30,40 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 26,95 гривны, а покупали за 26,87 гривны;

за евро нужно было отдать 30,25 гривны, а продать валюту Евросоюза можно было за 30,11 гривны.

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Что известно о курсе валют в Украине в 2020 году

В Минэкономики прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках увидим 30.

прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках увидим 30. В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

гривну заложили на уровне 29 за доллар. В 2020 на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ. Недавно фонд ухудшил прогноз курса гривны к доллару на период до 2025 года. В частности, на 2020 год там закладывают курс на уровне 30 гривен за доллар.

Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала