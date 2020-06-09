На вторник, 9 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. После длинных выходных доллар несколько потерял в цене, зато евро укрепил свои позиции и теперь стоит больше 30 гривен.

По информации Национального банка, в предыдущий банковский день один доллар стоил 26 гривен 69 копеек. А уже 9 июня стоимость доллара уменьшилась до 26 гривен и 60 копеек. То есть за долгие выходные доллар потерял 9 копеек.

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Между тем евро прибавил в цене аж 15 копеек. Если 5 июня его стоимость составляла 29 гривен 99 копеек, то по состоянию на 9 июня евро стоит 30 гривен 14 копеек.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 26,58 – 26,61 гривны;

евро: в пределах 30,03 – 30,06 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продают по 26,50 гривен, а покупают за 26,71 гривны;

за евро надо отдать 29,69 гривны, а продать валюту ЕС можно по 30,13 гривны.

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Что ждет доллар в июне

Колебания на мировых рынках продолжаются, и доллар быстро теряет позиции. Очень часто ослабление американской валюты идет вместе с увеличением потребления на мировых рынках.

На этой неделе мы увидим данные о безработице в США за май, где ожидается многомиллионное снижение занятости и рост уровня безработицы до 20%.

Увеличение уровня безработицы может привести к сокращению расходов, что приводит к потере рабочих мест и новым сокращениям расходов. И уже не на недели, а на много месяцев.



Среднегодовой курс доллара по отношению к гривне / Инфографика 24 канала