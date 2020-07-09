На четверг, 9 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты немного прибавили в цене.

Официальный курс доллара и евро на 9 июля

В четверг за один американский доллар придется выложить 26,95 гривны. Это на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день – в среду, 8 июля. Об этом говорится на сайте НБУ.

Советуем ознакомиться Доллар растет в отношении других валют из-за большого количества больных COVID-19: детали

Относительно евро, то он также немного вырос в цене. Если сравнивать с курсом на 8 июля, европейская валюта прибавила 2 копейки. Итак, 9 июля она будет стоить 30,43 гривны за единицу.

Заметим, что с конца февраля и вплоть до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире. В итоге возникли проблемы с попаданием в Украину наличности, поэтому из-за перевеса спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

В апреле доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

Новый скачок вверх состоялся в мае и продолжился в июне. Так, снова американская валюта преодолела отметку в более 27 гривен 28 мая. Правда, впоследствии с определенными колебаниями она все же немного опустилась. В конце концов с конца мая и до сих пор доллар стоил на уровне 26,6 – 26,9 гривны за единицу.

Зато европейская в середине мая вновь стала стоить больше 29 гривен, а в июне евро несколько раз то переходил отметку в 30 гривен, то чуть опускался, но не ниже показателя в 29,8 гривны. С 3 июля и до 8 числа евро максимально стоил 30,72 гривны за единицу – видимо, на такую ситуацию повлияла отставка главы НБУ Якова Смолия.

В начале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро надо было выложить 26,4 – 26,5 гривны. В Бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

Обратите внимание Скачок курса и судьба сотрудничества с МВФ: Смолий рассказал о последствиях своего ухода из НБУ

Курс доллара и евро в обменниках, на межбанке и "черном" рынке

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 8 июля украинцы доллар в среднем покупали по 27,05 гривны. А обменять в банках "зеленый" можно было за 26,8 гривны. Евро, со своей стороны, банки покупали за 30 гривен, а продавали они европейскую валюту за 30,49 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

8 июля средние курсы валют на межбанке были такими:

доллар США – 26,97 – 26,99 гривны;



– 26,97 – 26,99 гривны; евро – 30,40 – 30,42 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали по 26,90 – 27 гривен, а евро – за 30,13 – 30,28 гривны.

К теме Наличный курс валют 8 июля: евро незначительно подешевело

Почему курс гривны скачет

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

Подробнее Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить



Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала