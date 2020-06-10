На среду, 10 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская валюта пошла немного вверх, зато европейская потеряла в цене.

Каким будет курс доллара и евро 10 июня

В среду за один американский доллар придется выложить 26,64 гривны. Это на 4 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день – во вторник, 9 июня.

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Касательно евро, то он наоборот пошел вниз. Если сравнивать с предыдущим курсом, европейская валюта упала в цене на 5 копеек. 10 июня она будет стоить 30,09 гривны.

Заметим, что доллар и евро начали резко набирать цену с определенными колебаниями 25 февраля. Тогда на ситуацию повлияло распространение коронавируса в мире – возникли проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

С 2 апреля доллар и евро начали падать. В этот день американская валюта достигла отметки в 27,75 гривны за единицу, а евро – 30,33 гривны. Продолжалось так до 8 числа, когда за один доллар надо было выложить 27,10 гривны, а за евро – 29,57 гривны. Далее состоялись скачки: американская и европейские валюты то поднимались, то падали. Но в основном они шли вниз.

В итоге 30 апреля доллар опустился ниже 27 гривен за единицу, а евро – ниже 29 гривен 8 мая. Опять американская валюта преодолела отметку в 27 гривен 28 мая. Правда, впоследствии с определенными колебаниями она все же немного опустилась. А вот европейская в середине мая вновь начала стоить больше 29 гривен и ниже не опускалась. Более того, накануне евро преодолел отметку в 30 гривен.

Вначале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. В бюджете – 2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 9 июня украинцы доллар в среднем покупали по 26,65 гривны. А продать банкам "зеленый" можно было за 26,58 гривны. Евро в свою очередь стоил 29,84 гривны, а продавали валюту – за 29,7 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

9 июня средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США – 26,63 – 26,65 гривны;

евро – 30,01 – 30,03 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали за 26,61 – 26,68 гривны, а евро – за 29,73 – 29,78 гривны.

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Почему курс гривны "прыгает"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Что до скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала