На понедельник, 10 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.

Официальный курс доллара и евро на 10 августа

В понедельник за один американский доллар придется выложить 27,65 гривны. Это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день – в пятницу, 7 августа. Об этом говорится на сайте НБУ.

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Относительно евро, то он также немного упал в цене. Если сравнивать с курсом на 7 августа, европейская валюта подешевела на 12 копеек. Итак, 10 августа она будет стоить 32,68 гривны за единицу.

Заметим, что с конца февраля и до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире. В итоге возникли проблемы с попаданием в Украину наличности, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

В апреле доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

Новый скачок вверх состоялся в мае, потом можно было наблюдать определенные колебания, в июле и в начале августа рост валюты продолжился. Так, за это время американская валюта преодолела отметку в 27 гривен и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. Кроме того, несколько раз даже чуть не поднялась до 28 гривен.

Евро, со своей стороны, в июне то добавил отметку в 30 гривен, то немного опускался. В начале июля европейская валюта начала стоить больше 30 гривен, в середине месяца – больше 31 гривны, а 23 числа преодолела показатель в 32 гривны за единицу и с тех пор ниже не опускалась. А 6 августа евро почти пересек отметку в 33 гривны – его курс составил 32,9 гривны за единицу.

На начало 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. В бюджете – 2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках, на межбанке и "черном" рынке

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 7 августа украинцы доллар в среднем покупали за 27,75 гривны. А обменять в банках "зеленого" можно было за 27,55 гривны. Евро, со своей стороны, банки покупали за 32,36 гривны, а продавали они европейскую валюту по 32,85 гривны.

Какая ситуация с валютой на межбанке

7 августа средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США – 27,63 – 27,65 гривны;

евро – 32,66 – 32,68 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали по 27,59 – 27,67 гривны, а евро – по 32,51 – 32,6 гривны.

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Почему курс гривны "скачет"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала