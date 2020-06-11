На четверг, 11 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта почти не изменилась в цене, тогда как евро стремительно подорожал.

По информации Национального банка, в предыдущий банковский день один доллар стоил 26 гривен 64 копейки. А уже 11 июня стоимость доллара уменьшилась до 26 гривен и 63 копеек, то есть "вечнозеленый" потерял только 1 копейку.

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Зато евро прибавил в цене до 20 копеек. Если 10 июня его стоимость составляла 30 гривен 8 копеек, то по состоянию на 11 июня евро стоит 30 гривен 28 копеек.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 26,57 – 26,60 гривны;

евро: в пределах 30,19 – 30,22 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продают по 26,52 гривны, а покупают по 26,74 гривны;

за евро надо отдать 29,76 гривны, а продать валюту ЕС можно за 30,24 гривни.

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Курс гривны во время кризиса: главное

Украинцы привыкли, что любой кризис как следствие приводит к большому падению курса национальной валюты. Все прошлые кризисы гривна падала, однако в 2020 году этого не произошло.

Это случилось в том числе и из-за того, что украинцы увидели, что во время кризиса банковская система может быть надежной, а банки возвращают депозиты и порой даже снижают проценты.



Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 / Инфографика 24 канала