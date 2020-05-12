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Курс валют на 12 мая: доллар подешевел на копейку, а евро пошло вверх

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Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 12 мая 2020
Каким будет курс валют от НБУ 12 мая / kremenets.pp.ua

Во вторник, 12 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта США почти не изменилась в курсе, а евро на 18 копеек подорожало.

По данным НБУ, во вторник, 12 мая, один доллар будет стоить 26 гривен 81 копейку. Это почти столько же, сколько было до затяжных выходных 9-11 мая.

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В то же время евро пошло в гору. Теперь цена европейской валюты составляет 29 гривен 09 копейку, а это на 19 копеек дороже, чем было до выходных.

Стоимость валюты на межбанке:

  • доллар – в пределах 26,81 – 26,84 гривны;
  • евро – в пределах 29,02 – 29,05 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 95 копеек, а продать – за 26 гривен 99 копеек.

Курс евро в обменниках: 28 гривен 85 копеек – при покупке 29 гривен 05 копеек – при продаже.

ДоларКак менялся курс доллара по годам / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Доллар Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Валюта Евро
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