Курс валют на 12 мая: доллар подешевел на копейку, а евро пошло вверх

Во вторник, 12 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта США почти не изменилась в курсе, а евро на 18 копеек подорожало.

По данным НБУ, во вторник, 12 мая, один доллар будет стоить 26 гривен 81 копейку. Это почти столько же, сколько было до затяжных выходных 9-11 мая.

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В то же время евро пошло в гору. Теперь цена европейской валюты составляет 29 гривен 09 копейку, а это на 19 копеек дороже, чем было до выходных.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – в пределах 26,81 – 26,84 гривны;

евро – в пределах 29,02 – 29,05 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 95 копеек, а продать – за 26 гривен 99 копеек.

Курс евро в обменниках: 28 гривен 85 копеек – при покупке 29 гривен 05 копеек – при продаже.

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