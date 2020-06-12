На пятницу, 12 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, "вечнозеленый" спал только на чуть-чуть, а взамен европейская валюта прекратила резкий рост и существенно подешевела.

По данным национального регулятора, в конце рабочей недели доллар остановится на отметке в 26 гривен 59 копеек. Это на 4 копейки дешевле, чем в предыдущий банковский день 11 июня.

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Зато евро подешевело немного больше: за один придется заплатить 30 гривен 17 копеек. Минувшим днем ​​он стоил 30 гривен 28 копеек, изрядно подскочив только за один день. Поэтому прервалась тенденция к его росту, которую наблюдали с начала недели.

Стоимость валюты на межбанке

Средние курсы валют на межбанке такие:

доллар США - 26,66-26,69 гривны;

евро - 30,33-30,36 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ:

доллар продают по 26,70 гривны, а покупают за 26,60 гривны;

за евро надо отдать 29,95 гривны, а продать валюту ЕС можно за 30,10 гривны.

Подчеркнем. В бюджете на 2020 год заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19. Сейчас прогнозируют показатель среднегодового курса доллара в 29,5 гривны за доллар.



Курс гривны относительно доллара по годам / Инфографика 24 канала