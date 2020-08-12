На среду, 12 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта Евросоюза немного выросла в цене. Зато валюта США стабильна относительно гривны.

По данным Нацбанка, в среду один доллар будет стоить 27 гривен 60 копеек. То есть, его стоимость не изменилась по сравнению с предыдущим банковским днем.

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В то же время евро 12 августа будет стоить 32 гривны 55 копеек. Здесь незначительный рост все же есть – евро за сутки подорожал на 8 копеек.

Отметим, что евро начал свое укрепление на прошлой неделе, когда едва не достиг отметки в 33 гривны. Это была самая высокая стоимость европейской валюты еще с сентября 2018 года.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар: 27,58 – 27,60 гривны;

евро: 32,50 – 32,52 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: 27,60 – 27,65 гривны;

евро: 32,33 – 32,40 гривны.