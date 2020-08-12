Курс валют на 12 августа: доллар стабилен, евро немного подорожал
На среду, 12 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта Евросоюза немного выросла в цене. Зато валюта США стабильна относительно гривны.
По данным Нацбанка, в среду один доллар будет стоить 27 гривен 60 копеек. То есть, его стоимость не изменилась по сравнению с предыдущим банковским днем.
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В то же время евро 12 августа будет стоить 32 гривны 55 копеек. Здесь незначительный рост все же есть – евро за сутки подорожал на 8 копеек.
Отметим, что евро начал свое укрепление на прошлой неделе, когда едва не достиг отметки в 33 гривны. Это была самая высокая стоимость европейской валюты еще с сентября 2018 года.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар: 27,58 – 27,60 гривны;
- евро: 32,50 – 32,52 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар: 27,60 – 27,65 гривны;
- евро: 32,33 – 32,40 гривны.