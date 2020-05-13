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Курс валют на 13 мая: доллар и евро немного подешевели

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Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 13 мая 2020
Каким будет курс валют от НБУ 13 мая / 24 канал

На среду, 13 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта США упала в цене на 2 копейки, а евро – на 1 копейку.

По данным НБУ, 13 мая за один доллар нужно отдать 26 гривен 79 копеек. А это на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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Что касается европейской валюты, то она тоже подешевела. Одно евро стоит 29 гривен 8 копеек. Это на 1 копейку меньше, чем было 12 мая.

Стоимость валюты на межбанке:

  • доллар: в пределах 26,73 – 26,76 гривны;
  • евро: в пределах 29,08 – 29,11 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

  • В обменниках 12 мая доллар продавали за 26,95 гривны, а покупали за 26,89 гривны.
  • Относительно европейской валюты, то ее продавали за 29 гривен, покупали – по 28,9 гривни.

Что произойдет с курсом гривны после выхода с карантина?
Экономика Украины понесла значительные убытки из-за карантина. В Совете по вопросам экономического развития считают, когда экономика начнет восстанавливаться после смягчения карантина, может произойти определенное проседание гривны. Однако эксперты уверяют, что оно будет незначительным.

Долар
Как менялся курс доллара по годам / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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