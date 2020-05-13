Курс валют на 13 мая: доллар и евро немного подешевели

На среду, 13 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта США упала в цене на 2 копейки, а евро – на 1 копейку.

По данным НБУ, 13 мая за один доллар нужно отдать 26 гривен 79 копеек. А это на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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Что касается европейской валюты, то она тоже подешевела. Одно евро стоит 29 гривен 8 копеек. Это на 1 копейку меньше, чем было 12 мая.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар: в пределах 26,73 – 26,76 гривны;

евро: в пределах 29,08 – 29,11 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках 12 мая доллар продавали за 26,95 гривны, а покупали за 26,89 гривны.

Относительно европейской валюты, то ее продавали за 29 гривен, покупали – по 28,9 гривни.

Что произойдет с курсом гривны после выхода с карантина?

Экономика Украины понесла значительные убытки из-за карантина. В Совете по вопросам экономического развития считают, когда экономика начнет восстанавливаться после смягчения карантина, может произойти определенное проседание гривны. Однако эксперты уверяют, что оно будет незначительным.



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