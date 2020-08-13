На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты подешевели.

Официальный курс доллара и евро 13 августа

По информации НБУ, 13 августа один доллар стоит 27 гривен 53 копейки. А это на 7 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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Еще ощутимее подешевело евро. За главную валюту ЕС нужно выложить 32 гривны 40 копеек. По сравнению с 12 августом – на 15 копеек меньше.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,50-27,52 гривны;

евро: 32,40 – 32,42 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 27,60 гривны, а покупали за 27,55 гривны;

за евро следовало отдать 32,30 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 32,20 гривны.

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Обратите внимание! Министерство экономики дало свой прогноз по курсу гривны в 2021 году. Доллар будет стоить 29,1 гривны. Вместе с тем в конце года гривна окрепнет – до 28,8. Такие данные заложили в прогноз экономического и социального развития Украины.

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