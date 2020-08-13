Курс валют на 13 августа: гривна окрепла относительно обеих валют
На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты подешевели.
Официальный курс доллара и евро 13 августа
По информации НБУ, 13 августа один доллар стоит 27 гривен 53 копейки. А это на 7 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
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Еще ощутимее подешевело евро. За главную валюту ЕС нужно выложить 32 гривны 40 копеек. По сравнению с 12 августом – на 15 копеек меньше.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар США: 27,50-27,52 гривны;
- евро: 32,40 – 32,42 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар продавали за 27,60 гривны, а покупали за 27,55 гривны;
- за евро следовало отдать 32,30 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 32,20 гривны.
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