Курс валют на 14 мая: доллар и евро потеряли в цене

На четверг, 14 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты потеряли в цене по отношению к гривне.

По данным НБУ, 14 мая один доллар будет стоить 26 гривен 69 копеек. Это на 10 копеек меньше, чем он стоил за день до этого.

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Евро тоже упало в цене – до 29 гривен и 3 копеек. Поэтому валюта ЕС потеряла за один банковский день 5 копеек в цене.

Стоимость валют на межбанке

доллар на межбанке стоит от 26,69 гривны (продать) в 26,72 гривны (купить)

продать евро на межбанке можно за 28,99 гривны, купить – за 29,02 гривны

Стоимость доллара и евро в обменниках

доллар в обменниках 26,75-26,85 гривны (продать) и 26,85-26,95 гривны (купить)

цена на продажу евро колеблется 28,70-28,85 гривны, купить – за 28,90-29,10 гривен.

Что произойдет с курсом гривны после выхода из карантина?Экономика Украины понесла значительные убытки из-за карантина. В Совете по вопросам экономического развития считают, когда экономика начнет восстанавливаться после смягчения карантина, может произойти определенное проседание гривны. Однако эксперты уверяют, что оно будет незначительным.



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