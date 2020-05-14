Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Курс валют на 14 мая: доллар и евро потеряли в цене

- Читати новину українською
Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 14 мая 2020
Каким будет курс валют от НБУ 14 мая / 24 канал

На четверг, 14 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты потеряли в цене по отношению к гривне.

По данным НБУ, 14 мая один доллар будет стоить 26 гривен 69 копеек. Это на 10 копеек меньше, чем он стоил за день до этого.

Примечательно Что может поколебать гривну до отметки в "30+" за доллар: тревожный прогноз

Евро тоже упало в цене – до 29 гривен и 3 копеек. Поэтому валюта ЕС потеряла за один банковский день 5 копеек в цене.

Стоимость валют на межбанке

  • доллар на межбанке стоит от 26,69 гривны (продать) в 26,72 гривны (купить)
  • продать евро на межбанке можно за 28,99 гривны, купить – за 29,02 гривны

Стоимость доллара и евро в обменниках

  • доллар в обменниках 26,75-26,85 гривны (продать) и 26,85-26,95 гривны (купить)
  • цена на продажу евро колеблется 28,70-28,85 гривны, купить – за 28,90-29,10 гривен.

Что произойдет с курсом гривны после выхода из карантина?Экономика Украины понесла значительные убытки из-за карантина. В Совете по вопросам экономического развития считают, когда экономика начнет восстанавливаться после смягчения карантина, может произойти определенное проседание гривны. Однако эксперты уверяют, что оно будет незначительным.

курс долара інфграфіка
Как менялся курс доллара по годам / Инфографика 24 канала
 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Украинцы готовы к переменам? Одна показательная ситуация
13 мая , 22:00 Украинцы готовы к переменам? Одна показательная ситуация
Уляна Супрун
Государственная "Дия"
13 мая , 21:50 Государственная "Дия"
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
13 мая , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков