На пятницу, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская валюта несколько упала в цене, а стоимость европейской выросла.

Официальный курс доллара и евро на 14 августа

В пятницу за один американский доллар придется выложить 27,41 гривны. Это на 12 копеек меньше, чем было в предыдущий день – в четверг, 13 августа. Об этом говорится на сайте НБУ.

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Относительно евро, то он наоборот немного прибавил в цене. Если сравнивать с курсом на 13 августа, европейская валюта подорожала на 2 копейки. Итак, 14 августа она будет стоить 32,42 гривны за единицу.

Заметим, что с конца февраля и вплоть до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире. В итоге возникли проблемы с попаданием в Украину наличности, поэтому из-за перевеса спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

В апреле доллар и евро с определенными колебаниями большей частью шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

Новый скачок вверх произошел в мае, потом можно было наблюдать определенные колебания, в июле и в начале августа рост валюты продолжился. Так, за это время американская валюта преодолела отметку в 27 гривен и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. Кроме того, несколько раз даже едва не поднялась до 28 гривен.

Евро, со своей стороны, в июне то добавил отметку в 30 гривен, то чуть опускался. В начале июля европейская валюта стала стоить больше 30 гривен, в середине месяца – больше 31 гривны, а 23 числа преодолела показатель в 32 гривны за единицу и с тех пор ниже не опускалась. А 6 августа евро почти пересек отметку в 33 гривны – его курс составлял 32,9 гривны за единицу.

В начале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро надо было выложить 26,4 – 26,5 гривны. В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках, на межбанке и "черном" рынке

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 13 августа украинцы доллар в среднем покупали за 27,6 гривны. А обменять в банках "зеленый" на гривны можно было за 27,4 гривны. Евро, со своей стороны, банки покупали за 32,1 гривны, а продавали они европейскую валюту за 32,55 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

13 августа средние курсы валют на межбанке были такими:

доллар США – 27,35 – 27,38 гривны;

– 27,35 – 27,38 гривны; евро – 32,40 – 32,43 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали за 27,45 – 27,52 гривны, а евро – за 32,17 – 32,32 гривны.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / инфографика 24 канала