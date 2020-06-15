Курс валют на 15 июня: доллар и евро немного подорожали
На понедельник, 15 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская и главная валюта Евросоюза немного прибавили в цене.
По данным НБУ, в начале рабочей недели доллар остановился на отметке в 26 гривен 73 копейки. Это на 13 копеек больше, чем в предыдущий банковский день 12 июня.
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Зато евро подорожало несущественно – до 30 гривен 21 копейки. В пятницу он стоил 30 гривен 17 копеек.
Какова стоимость валюты на межбанке
Средние курсы валют на межбанке такие:
- доллар США – 26,75 – 26,78 гривны;
- евро – 30,27 – 30,30 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ:
- доллар продают за 26,67 гривны, а покупают по 26,75 гривны;
- за евро надо отдать 29,98 гривны, а продать валюту ЕС можно за 30,09 гривны.
Какой курс МВФ прогнозирует на 2021 – 2025 годы
- в 2021 году фонд ожидает курс на уровне 28,9 гривны за доллар;
- в 2022 году – на уровне 28,6 гривны за доллар;
- в последующие три года курс закладывают стабильный – 28,7 гривны за доллар.
Курс гривны относительно доллара по годам / Инфографика 24 канала