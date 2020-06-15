На понедельник, 15 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская и главная валюта Евросоюза немного прибавили в цене.

По данным НБУ, в начале рабочей недели доллар остановился на отметке в 26 гривен 73 копейки. Это на 13 копеек больше, чем в предыдущий банковский день 12 июня.

Важно МВФ пересмотрел курс гривны к доллару на 2020 – 2025 годы: какой прогноз теперь

Зато евро подорожало несущественно – до 30 гривен 21 копейки. В пятницу он стоил 30 гривен 17 копеек.

Какова стоимость валюты на межбанке

Средние курсы валют на межбанке такие:

доллар США – 26,75 – 26,78 гривны;

– 26,75 – 26,78 гривны; евро – 30,27 – 30,30 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ:

доллар продают за 26,67 гривны, а покупают по 26,75 гривны;

за евро надо отдать 29,98 гривны, а продать валюту ЕС можно за 30,09 гривны.

Обратите внимание! МВФ ухудшил прогноз курса гривны на период до 2025 года. На 2020 год Фонд закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.



В то же время в бюджете на 2020 год заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19. Сейчас прогнозируют показатель среднегодового курса доллара в 29,5 гривны за доллар.

Какой курс МВФ прогнозирует на 2021 – 2025 годы

в 2021 году фонд ожидает курс на уровне 28,9 гривны за доллар;

в 2022 году – на уровне 28,6 гривны за доллар;

в последующие три года курс закладывают стабильный – 28,7 гривны за доллар.



Курс гривны относительно доллара по годам / Инфографика 24 канала