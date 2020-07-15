На среду, 15 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта продолжает обесцениваться относительно обеих иностранных валют.

Официальный курс доллара и евро 15 июля

По информации Национального банка, доллар стоит 27 гривен 14 копеек. А это на 6 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

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Выросла в цене и главная валюта ЕС. За одно евро следует выложить 30 гривен 87 копеек. По сравнению с 14 июлем это на 19 копеек больше.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,08 – 27,10 гривны;

евро: 30,85 – 30,87 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 27,15 гривны, а покупали за 27,10 гривны;

за евро следовало отдать 30,60 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 30,52 гривны.

Обратите внимание Гривна по 30: может ли зависимость НБУ от власти обесценить валюту

Что известно о курс валют в Украине в 2020 году

В Минэкономики прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках можем увидеть 30.

прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках можем увидеть 30. В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

гривну заложили на уровне 29 за доллар. В 2020 на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ. Ранее фонд ухудшил прогноз курса гривны на период до 2025 года. В частности, на 2020 год закладывают курс на уровне 30 гривен за доллар.



Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала