На вторник, 16 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская валюта существенно пошла вверх, в то же время стоимость европейской почти не изменилась.

Официальный курс доллара и евро 16 июня

Во вторник за один американский доллар придется выложить 26,84 гривны. Это на 11 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – в понедельник, 15 июня. Об этом говорится на сайте НБУ.

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Относительно евро, то его цена практически не изменилась. Если сравнивать с предыдущим курсом, европейская валюта упала лишь на несколько сотых копеек. Но в целом 16 июня он будет стоить, как и стоил, – 30,21 гривны.

Заметим, что с конца февраля и до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире. В итоге возникли проблемы с попаданием в Украину наличности, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

В апреле доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

Новый скачок вверх состоялся в мае и продолжился в июне. Так, опять американская валюта преодолела отметку в более 27 гривен 28 мая. Правда, впоследствии с определенными колебаниями она все же немного опустилась. В то же время европейская в середине мая вновь начала стоить больше 29 гривен и ниже не опускалась. Более того, 10 июня евро преодолел отметку в 30 гривен и на таком уровне находится до сих пор.

На начало 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. В бюджете – 2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках, на межбанке и "черном" рынке

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 15 июня украинцы доллар в среднем покупали по 26,85 гривны. А обменять в банках "зеленого" можно было за 26,6 гривны. Евро, со своей стороны, банки покупали по 29,75 гривны, а продавали они европейскую валюту по 30,25 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

15 июня средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США – 26,78 – 26,82 гривны;

евро – 30,11 – 30,15 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали по 26,66 – 26,76 гривны, а евро – по 29,80 – 29,94 гривны.

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Почему курс гривны "скачет"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала