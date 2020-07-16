На четверг, 16 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта несущественно потеряла в цене. Зато главная валюта Евросоюза подорожала.

Официальный курс доллара и евро 16 июля

По данным Нацбанка, доллар стоит 27 гривен 12 копеек. А это на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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Выросла в цене главная валюта ЕС. За один евро следует выложить 31 гривну 3 копейки. По сравнению с 15 июля это на 16 копеек больше.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,15 – 27,17 гривны;

евро: 31,03 – 31,05 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 27,00 гривны, а покупали за 27,20 гривны;

за евро нужно было отдать 30,50 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 30,95 гривны.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 относительно доллара. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар.

Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривня немного просела.

Однако за июнь гривна укрепилась до момента отставки Смолия.

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Обратите внимание! В правительстве прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках можем увидеть 30. В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

Курс доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала