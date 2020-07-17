На пятницу, 17 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты прибавили в цене, при чем традиционно доллар вырос несколько больше.

За даними Нацбанку, долар коштує 27 гривень 27 копійок. А це на 15 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.

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Трохи додала в ціні і головна валюта ЄС. За одне євро слід викласти 31 гривню 12 копійок. Зміна теж відчутна адже попереднього банківського дня – 16 липня, за одне євро треба було викласти 31 гривню 3 копійки.

Зазначимо. 16 липня Національний банк отримав нового очільника: Верховна Рада підтримала подання Володимира Зеленського і проголосувала за призначення на цю посаду . 16 липня Національний банк отримав нового очільника: Верховна Рада підтримала подання Володимира Зеленського і проголосувала за призначення на цю посаду Кирила Шевченка

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27, 32 – 27, 34 гривні;

євро: 31, 23 – 31, 26гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар – 27,28 гривні (купівля) і 27,35 гривні (продаж);

євро – 30,00 гривні (купівля) і 31,00 гривні (продаж).



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