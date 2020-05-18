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Курс валют на 18 мая: гривна еще больше укрепила свои позиции

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Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 18 мая 2020
Каким будет курс валют от НБУ 18 мая / gettyimages

На понедельник, 18 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская гривна укрепила свои позиции после выходных. Евро и доллар потеряли по несколько копеек.

По данным НБУ, в понедельник, 18 мая, стоимость одного доллара составляет 26 гривен 63 копейки. То есть на начало недели его стоимость уменьшилась на 4 копейки. Тогда как еще 15 мая стоимость "вечнозеленого" составляла 26 гривен и 67 копеек.

Важно Почему гривна укрепляется, а доллар дешевеет: эксперт назвал неожиданные причины

Евро подешевел чуть меньше доллар – на 2 копейки. В конце прошлой недели стоимость евро составляла 28 гривен и 78 копеек, теперь же его цена составляет 28 гривен 76 копеек.

Стоимость валюты на межбанке:

  • доллар – в пределах 26,61 – 26,63 гривны;
  • евро – в пределах 28,83 – 28,85 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

  • В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 59 копеек, а продать – за 26 гривен 85 копеек.
  • Курс евро в обменниках: 28 гривен 53 копеек покупка, 28 гривен 99 копеек – продажа.

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Каким будет курс гривны до конца 2020: главное

  • Аналитики J. P. Morgan прогнозируют, что в Украине в 2020 году будет экономический спад на уровне 5,1% ВВП, но это падение нейтрализуется в следующем году.
  • Вместе с тем курс доллара в течение следующих двух лет будет колебаться на уровне 29 – 29,5 гривны.

Середньорічний курс долара щодо гривніСреднегодовой курс доллара по отношению к гривне / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Доллар Гривна Курсы валют Евро Валюта Доллар-Гривна
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