На четверг, 18 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта США немного подорожала, зато европейская валюта упала в цене.

Официальный курс доллара и евро 18 июня

В четверг, 18 июня за один доллар нужно отдать 26 гривен 78 копеек, сообщает НБУ. Это на 4 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

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Относительно главной валюты Евросоюза, то одно евро будет стоить 30 гривен 7 копеек. По сравнению с 17 июнем валюта подешевела на 17 копеек.

Стоимость валюты на межбанке

Средние курсы валют на межбанке были такие:

доллар США: 26,79 – 26,81 гривны;

евро: 30,05 – 30,07 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от официально заложенной НБУ:

доллар продавали за 26,80 гривны, а покупали за 26,77 гривны;

за евро нужно было отдать 30,05 гривны, а продать валюту ЕС можно было по 29,97 гривны.

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Что известно о курсе валют в Украине в 2020 году

Курс гривны довольно стабилен . В марте украинская валюта резко упала. А начиная с апреля, начала понемногу, но стабильно расти.

. В марте украинская валюта резко упала. А начиная с апреля, начала понемногу, но стабильно расти. В Минэкономики считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50. В конце года в обменниках увидим 30.

считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50. В конце года в обменниках увидим 30. В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

гривну заложили на уровне 29 за доллар. В 2020 на гривну повлияют цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ. Недавно фонд ухудшил прогноз курса гривны на период до 2025 года. На 2020 год МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.



Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала