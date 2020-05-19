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Курс валют на 19 мая: гривна "плавает" между евро и долларом

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Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 19 мая 2020
Каким будет курс валют от НБУ 18 мая / 24 канал

На вторник, 19 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская национальная валюта на несколько копеек окрепла по отношению к доллару, но зато несущественно потеряла по отношению к евро.

Согласно данным национального регулятора, американский доллар 19 мая будет стоить 26 гривен 57 копеек.

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Таким образом "вечнозеленый" подешевел на 6 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 18 мая.

Поэтому гривна продолжает укрепляться относительно американской валюты. По отношению к доллару она укрепляется уже с 13 мая и за это время окрепла на 22 копейки.

На межбанке американский доллар будет колебаться в пределах 26,57 – 26,59 гривны. В обменниках купить "вечнозеленый" можно будет за 26 гривен 77 копеек, а продать свои – по 26 гривен 52 копейки.

В то же время евро во вторник будет стоить 28 гривен 79 копеек. Соответственно, европейская валюта за сутки наоборот прибавила в стоимости – всего 3 копейки.

Евровалюта тоже подорожала впервые за долгое время. За неделю евро потерял почти 30 копеек.

На межбанке евро будет торговаться в пределах 28,85 – 28,87 гривны. В то же время в обменниках купить евро можно будет за 28 гривен 89 копеек, а продать – по 28 гривен 48 копеек.

курс валют середньорічний, гривня-доларСреднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Доллар Евро Гривна Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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