На пятницу, 19 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта остались стабильной и практически не изменила свою стоимость.

По данным национального регулятора, 19 июня за один американский доллар придется заплатить 26 гривен 76 копеек.

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Таким образом американская валюта упала всего на 2 копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​– 18 июня.

На межбанке "вечнозеленый" будет колебаться в пределах 26,73 – 26,75 гривны. В обменниках уменьшается разница между продажей и покупкой доллара – 26,66 гривны покупка и 26,87 продажа.

Между тем евро тоже просел, но тоже несущественно – на 1 копейку. 19 июня Европейская валюта будет стоить 30 гривен 6 копеек.

На межбанке евро будет торговаться в пределах 29,97 – 29,99 гривны. В обменниках свои евро можно продать за 29,75 гривны, а купить – за 30,17 гривни.

Следует отметить, что июнь и июль в предыдущие годы традиционно были периодом наибольшего укрепления гривны. То, что в этом году этого не произошло может означать одну из двух вещей – или так сильно повлиял финансовый кризис, или в конце лета нам следует ожидать еще большего падения курса национальной валюты.



Колебания курса гривни в 2019 – 2020 годах / графика НБУ