На понедельник, 20 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты немного прибавили в цене.

Официальный курс доллара и евро на 20 июля

В понедельник за один американский доллар придется выложить 27,36 гривны. Это на 9 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – в пятницу, 17 июля. Об этом говорится на сайте НБУ.

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Относительно евро, то оно также немного выросло в цене. Если сравнивать с курсом на 17 июля, европейская валюта прибавила 14 копеек. Итак, 20 июля она будет стоить 31,26 гривны за единицу.

Заметим, что с конца февраля и вплоть до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире. В итоге возникли проблемы с попаданием в Украину наличности, поэтому из-за перевеса спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

В апреле доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

Новый прыжок вверх состоялся в мае и продолжился в июле. Сначала американская валюта преодолела отметку более чем в 27 гривен 28 мая. Правда, впоследствии с определенными колебаниями она все же немного опустилась. Однако с 14 июля и до сих пор доллар снова стоит больше 27 гривен.

Зато европейская в середине мая вновь стала стоить больше 29 гривен, а в июне евро несколько раз то превышало отметку в 30 гривен, то чуть опускалось, но не ниже показателя в 29,8 гривны. С 3 июля и до 8 числа евро максимально стоил 30,72 гривны за единицу, а уже 16 июля пересекло отметку в 31 гривну. Видимо, на такую ситуацию с валютой повлияла отставка главы НБУ Якова Смолия.

В начале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро надо было выложить 26,4-26,5 гривны. В Бюджете – 2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках, на межбанке и "черном" рынке

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 17 июля украинцы доллар в среднем покупали по 27,5 гривны. А обменять в банках "зеленого" можно было за 27,25 гривны. Евро, со своей стороны, банки покупали за 30,8 гривны, а продавали они европейскую валюту за 31,3 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

17 июля средние курсы валют на межбанке были такими:

доллар США – 27,41 – 27,43 гривны;

евро – 31,30 – 31,33 гривны.

На "черном" рынке долларом торговали по 27,29 – 27,42 гривны, а евро – за 30,88 – 31,08 гривны.

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Почему курс гривны "скачет"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала