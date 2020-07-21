На вторник, 21 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты значительно прибавили в цене.

Официальный курс доллара и евро на 21 июля

В понедельник национальный регулятор установил следующий курс доллара: за один придется выложить 27 гривен 60 копеек. Это на 24 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день – в понедельник, 20 июля.

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Относительно евро, то оно также значительно выросло в цене. Если сравнивать с курсом на 17 июля, европейская валюта выросла на 34 копейки и теперь стоит 31 гривну 59 копеек за единицу.

Заметим, что с конца февраля и до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире.

Курс доллара и евро в обменниках

Доллар в понедельник покупали за 27,42 гривны (на 17 копеек дороже, чем в пятницу), а продавали – за 27,69 гривны (+19 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали за 31,12 гривны (+30 копеек), а продавали за 31,64 гривны (+33 копейки).

Наличный курс валют в Киеве был такой:

доллар – 27, 55 гривны (покупка) и 27,62 гривны (продажа)

евро – 31,35 гривны (покупка) и 31,50 гривны (продажа).

Курс доллара и евро на межбанке

доллар США: 27,61 – 27,63 гривны;

евро: 31,52 – 31,54 гривны.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар.

Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти.

В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь укрепилась до момента отставки Смолия.