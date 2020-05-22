Курс валют на 22 мая: доллар и евро резко выросли в цене

На пятницу, 22 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна сильно упала в цене относительно этих двух валют.

Курс доллара и евро на 21 мая

По данным Национального банка, один доллар будет стоить 26 гривен и 77 копеек. Это на 19 копеек больше, чем за день до этого.

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Стоимость одного евро НБУ установил на уровне 29 гривен и 46 копеек. Валюта ЕС прибавила в цене сразу 32 копейки за день.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – в пределах 26,70 – 26,74 гривны;

– в пределах 26,70 – 26,74 гривны; евро – в пределах 29,33 – 29,37 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 90 копеек, а продать – за 26 гривен 61 копеек.

придется заплатить 26 гривен 90 копеек, а продать – за 26 гривен 61 копеек. Курс евро в обменниках: 29 гривен 44 копеек – купля, 28 гривен 90 копеек – продажа.