Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Курс валют на 22 мая: доллар и евро резко выросли в цене

- Читати новину українською
Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 22 мая 2020
Каким будет курс валют от НБУ 22 мая / 24 канал

На пятницу, 22 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна сильно упала в цене относительно этих двух валют.

Курс доллара и евро на 21 мая

По данным Национального банка, один доллар будет стоить 26 гривен и 77 копеек. Это на 19 копеек больше, чем за день до этого.

К слову Налоговая декларация 2020: кто подает и как это сделать

Стоимость одного евро НБУ установил на уровне 29 гривен и 46 копеек. Валюта ЕС прибавила в цене сразу 32 копейки за день.

Стоимость валюты на межбанке:

  • доллар – в пределах 26,70 – 26,74 гривны;
  • евро – в пределах 29,33 – 29,37 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

  • В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 90 копеек, а продать – за 26 гривен 61 копеек.
  • Курс евро в обменниках: 29 гривен 44 копеек – купля, 28 гривен 90 копеек – продажа.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривен за доллар.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар Доллар-Гривна Гривна Евро
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Зеленский и состояние СБУшников: знает ли президент содержание своих законов
сегодня , 00:30 Зеленский и состояние СБУшников: знает ли президент содержание своих законов
Віталій Шабунін
Китай и должники: какие страны не способны вернуть деньги
21 мая , 21:34 Китай и должники: какие страны не способны вернуть деньги
Анатолій Максимов
Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
15 мая , 13:39 Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
Ростислав Струтинський