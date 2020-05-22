Курс валют на 22 мая: доллар и евро резко выросли в цене
На пятницу, 22 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна сильно упала в цене относительно этих двух валют.
Курс доллара и евро на 21 мая
По данным Национального банка, один доллар будет стоить 26 гривен и 77 копеек. Это на 19 копеек больше, чем за день до этого.
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Стоимость одного евро НБУ установил на уровне 29 гривен и 46 копеек. Валюта ЕС прибавила в цене сразу 32 копейки за день.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – в пределах 26,70 – 26,74 гривны;
- евро – в пределах 29,33 – 29,37 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 90 копеек, а продать – за 26 гривен 61 копеек.
- Курс евро в обменниках: 29 гривен 44 копеек – купля, 28 гривен 90 копеек – продажа.
Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривен за доллар.