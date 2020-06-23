На вторник, 23 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская и главная валюта Евросоюза несколько потеряли в цене, а гривна, соответственно, укрепилась относительно них.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 23 июня доллар стоит 26 гривен 67 копеек. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Вчера стоимость "вечнозеленого" составляла 26 гривен 72 копейки.

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Евро подешевело еще больше – на 10 копеек. Если 22 июня его стоимость составляла 29 гривен 99 копеек, то по состоянию на 23 июня евро стоит 29 гривен 89 копеек.

Отметим, что евро и доллар теряют в цене вот уже второй банковский день.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 26,67 – 26,69 гривны;

евро: в пределах 29,98 – 30,01 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продают за 26,60 гривны, а покупают по 26,80 гривны;

за евро надо отдать 29,60 гривны, а продать валюту ЕС можно за 30,05 гривны.

Что известно о курсе гривны во время кризиса? Любой кризис в Украине часто приводит к значительному падению курса нацвалюты. Во время предыдущих кризисов гривна падала, однако в 2020 году этого не произошло. Это произошло в частности из-за того, что во время кризиса банковская система была относительно надежной, а банки возвращают депозиты и порой даже снижают проценты.



Курс гривны относительно доллара с 1996 года / Инфографика 24 канала