На четверг, 23 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна продолжает обесцениваться относительно главных иностранных валют.

Официальный курс доллара и евро 23 июля

По информации Национального банка, доллар стоит 27 гривен 78 копеек. А это на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Выросла в цене и главная валюта Евросоюза. За одно евро следует выложить 32 гривен 19 копеек. По сравнению с 22 июлем – на 48 копеек больше.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,82 – 27,85 гривны;

евро: 32,24 – 32,27 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 28 гривен, а покупали по 27,90 гривны;

за евро следовало отдать 32,13 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 31,95 гривны.

Обратите внимание Шевченко заявил, что колебания гривны сейчас находится в полной норме

Что известно о курсе валют в Украине в 2020 году

В Минэкономики прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках можем увидеть 30.

прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках можем увидеть 30. В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

гривну заложили на уровне 29 за доллар. В 2020 на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ. Ранее фонд ухудшил прогноз курса гривны к доллару на период до 2025 года. В частности, на 2020 год там закладывают курс на уровне 30 гривен за доллар.

Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала