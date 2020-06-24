Курс валют на 24 июня: доллар подешевел, евро – выросло в цене
На среду, 24 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта США подешевела, зато за европейскую нужно выложить больше.
Официальный курс доллара и евро 24 июня
Согласно данным НБУ, в среду, 24 июня за один доллар нужно отдать 26 гривен 61 копейку. Это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато главная валюта Евросоюза подорожала – один евро стоит 30 гривен 12 копеек. По сравнению с 23 июня на 23 копейки больше.
Стоимость валюты на межбанке
Средние курсы валют на межбанке были такими:
- доллар США: 26,58 – 26,60 гривны;
- евро: 30,11 – 30,14 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от официально заложенной НБУ:
- доллар продавали по 26,69 гривны, а покупали за 26,65 гривны;
- за евро нужно было выложить 29,90 гривны, а продать валюту Евросоюза можно было по 29,88 гривны.
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Что известно о курсе валют в Украине в 2020 году
- Курс гривны довольно нестабилен. В марте украинская валюта резко упала. Начиная с апреля, начала понемногу, но стабильно, расти.
- В Минэкономики прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках увидим 30.
- В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.
- В 2020 году на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.
- Недавно фонд ухудшил прогноз курса гривны к доллару на период до 2025 года. В частности, на 2020 год там закладывают курс на уровне 30 гривен за доллар.
Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала