На среду, 24 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Главная валюта США подешевела, зато за европейскую нужно выложить больше.

Официальный курс доллара и евро 24 июня

Согласно данным НБУ, в среду, 24 июня за один доллар нужно отдать 26 гривен 61 копейку. Это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато главная валюта Евросоюза подорожала – один евро стоит 30 гривен 12 копеек. По сравнению с 23 июня на 23 копейки больше.

Стоимость валюты на межбанке

Средние курсы валют на межбанке были такими:

доллар США: 26,58 – 26,60 гривны;

евро: 30,11 – 30,14 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от официально заложенной НБУ:

доллар продавали по 26,69 гривны, а покупали за 26,65 гривны;

за евро нужно было выложить 29,90 гривны, а продать валюту Евросоюза можно было по 29,88 гривны.

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Что известно о курсе валют в Украине в 2020 году

Курс гривны довольно нестабилен. В марте украинская валюта резко упала. Начиная с апреля, начала понемногу, но стабильно, расти.

В марте украинская валюта резко упала. Начиная с апреля, начала понемногу, но стабильно, расти. В Минэкономики прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках увидим 30.

прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках увидим 30. В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

гривну заложили на уровне 29 за доллар. В 2020 году на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ. Недавно фонд ухудшил прогноз курса гривны к доллару на период до 2025 года. В частности, на 2020 год там закладывают курс на уровне 30 гривен за доллар.

Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала