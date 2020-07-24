На пятницу, 24 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна продолжает обесцениваться относительно основных иностранных валют, но уже не так существенно, как в предыдущие банковские дни.

По данным Нацбанка, доллар стоит 27 гривен 88 копеек. А это на 10 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

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Выросла в цене и главная валюта Евросоюза, хоть и не так резко по сравнению с предыдущими днями. За один евро надо выложить 32 гривны 24 копейки. По сравнению с 23 июля – на 5 копеек больше.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,78 – 27,81 гривны;

евро: 32,18 – 32,21 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 27,80 гривны, а покупали за 28,09 гривны;

за евро следовало отдать 31,85 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 32,43 гривны.

Обратите внимание! В Нацбанке 23 июля объяснили, что природа резкого роста курса доллара в течение последних двух недель психологическая. На это повлияла отставка экс-главы Якова Смолия, а также публичные заявления о девальвации гривны. В НБУ уверяют, что имеют достаточно инструментов для решения проблемы.

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Что известно о курсе валют в Украине в 2020 году

В правительстве прогнозируют среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,50. В конце года в обменниках можем увидеть 30.

В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

В 2020 на гривну влияют цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

Ранее фонд ухудшил прогноз курса гривны на период до 2025 года. В частности, на 2020 год закладывают курс на уровне 30 гривен за доллар.



Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала