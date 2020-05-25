Курс валют на 25 мая: евро пошел вниз, доллар – без изменений

На понедельник, 25 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, стоимость доллара не изменилась, однако евро потерял в цене.

Каким будет курс доллара и евро 25 мая

Как сообщают на сайте Нацбанка, в понедельник за один американский доллар придется выложить 26,77 гривны. Это так же, как и было в предыдущий банковский день – в пятницу, 22 мая. То есть цена доллара не изменились.

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Относительно евро, то он подешевел. Если сравнивать с курсом на пятницу, европейская валюта упала в цене на 29 копеек. Итак, 25 мая она будет стоить 29,17 гривны.

Отметим, что доллар и евро начали резко набирать цену с определенными колебаниями 25 февраля. Тогда на ситуацию повлияло распространение коронавируса в мире – возникли проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому из-за перевеса спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

От 2 апреля доллар и евро начали падать. В єтот день американская валюта достигла отметки в 27,75 гривны за единицу, а евро – 30,33 гривны. Продолжалось так до 8 числа, когда за один доллар нужно было выложить 27,10 гривны, а за евро – 29,57 гривны. Далее состоялись скачки: американская и европейские валюты то поднимались, то падали. Но в основном они шли вниз.

В конце концов 30 апреля доллар опустился ниже 27 гривен за единицу, а евро – ниже 29 гривен 8 мая. С тех пор американская валюта отметку в более 27 гривен не пересекала. Однако европейская валюта в середине мая вновь стала стоить больше 29 гривен и ниже не опускалась.

В начале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро надо было выложить 26,4-26,5 гривны. В Бюджет-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 22 мая украинцы доллар в среднем покупали по 26,65 гривни. А продавали банки "зеленого" за 26,9 гривны. Евро же можно было приобрести по цене 29,5 гривны, а продать его банкам – за 28,95 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

22 мая средние курсы валют на межбанке были такими:

доллар США – 26,73 – 26,75 гривны;

евро – 29,17 – 29,19 гривны.

На "черном" рынке долларом торговали по 26,75 – 26,84 гривны, а евро – по 29,08 – 29,18 гривны.

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Почему курс гривны "скачет"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала