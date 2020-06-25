На четверг, 25 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Европейская валюта после нескольких дней дорожания наконец несколько упала в цене. А вот доллар подорожал.

По данным Нацбанка, "вечнозеленый" подорожал на 5 копеек. И теперь доллар стоит 26 гривен 65 копеек. Днем ранее его стоимость составляла 26 гривен и 60 копеек.

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А вот европейская валюта потеряла в цене 6 копеек и теперь евро стоит 30 гривен и 6 копеек. Ранее европейскую валюту можно было приобрести за 30 гривен и 12 копеек.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 26,68 – 26,71 гривны;

евро: в пределах 30,05 – 30,09 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продают по 26,55 гривны, а покупают за 26,75 гривны;

за евро надо отдать 29,73 гривны, а продать валюту ЕС можно по 30,16 гривны.

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Крах доллара: какой будет судьба "вечнозеленого"

Доллар падает и будет продолжать падать относительно евро и других сильных валют на фоне пандемии коронавируса и кризиса, который та вызвала.

Бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч прогнозирует снижение доллара на 35% по сравнению с другими основными валютами.

по сравнению с другими основными валютами. Роуч заявил, что доллар обвалится в течение следующих одного или двух лет, возможно позже. Эксперт сказал, что этот риск практически неизбежен и инвесторы не должны это игнорировать.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала