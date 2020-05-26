Курс валют на 26 мая: гривна обесценилась относительно доллара и евро

На вторник, 26 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта в очередной раз начала обесцениваться.

По данным НБУ, во вторник, 26 мая, стоимость одного доллара составляет 26 гривен 87 копеек. То есть за сутки его стоимость выросла на 12 копеек. Тогда как еще 25 мая стоимость "вечнозеленого" составляла 26 гривен и 75 копеек.

Важно Почему доллар падает: прогнозы для Украины

Евро еще больше прибавило в цене. По состоянию на 26 мая за евро придется заплатить 29 гривен и 31 копейку. За один день европейская валюта выросла на 15 копеек.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – в пределах 26,86 – 26,88 гривны;

евро – в пределах 29,26 – 29,28 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 26 гривен 72 копейки, а продать – за 26 гривен 98 копеек.

Курс евро в обменниках: 28 гривен 89 копеек купля, 28 гривен 37 копеек – продажа.

Что будет с валютным рынком в Украине после завершения карантина

Председатель Национального банка Яков Смолий убежден, что после отмены карантинных ограничений в Украине украинцы не побегут покупать доллары. Однако, если определенные колебания на валютном рынке произойдут, то НБУ умеет с ними справляться.



убежден, что после отмены карантинных ограничений в Украине украинцы не побегут покупать доллары. Однако, если определенные колебания на валютном рынке произойдут, то НБУ умеет с ними справляться. Секретарь правительственного Совета по вопросам экономического развития Украины Ярослав Жалило считает, что как только экономика оживится после смягчения карантина, может пройти определенное проседание гривны. По его словам, украинская экономика будет оставаться интересной для потенциальных инвесторов, поэтому это будет поддерживать курс валют.



считает, что как только экономика оживится после смягчения карантина, может пройти определенное проседание гривны. По его словам, украинская экономика будет оставаться интересной для потенциальных инвесторов, поэтому это будет поддерживать курс валют. Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса сказал, что гривна может достичь и небывалой отметки в 30 единиц за доллар. А ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от того, как долго продлится карантин в Украине, и как быстро будет происходить восстановление экономики.



Среднегодовой курс доллара по гривне / инфографика 24 канала