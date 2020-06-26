На пятницу, 26 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская несколько добавила, зато европейская валюта наоборот упала в цене.

Официальный курс доллара и евро на 26 июня

В пятницу за один американский доллар придется выложить 26,7 гривны. Это на 5 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – в четверг, 25 июня. Об этом говорится на сайте НБУ.

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Относительно евро, то оно немного подешевело. Если сравнивать с курсом на 25 июня, европейская валюта упала в цене на 15 копеек. Итак, 26 июня она будет стоить 29,91 за единицу.

Заметим, что с конца февраля и до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире. В итоге возникли проблемы с попаданием в Украину наличности, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

В апреле доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

Новый скачок вверх состоялся в мае и продолжился в июне. Да, опять американская валюта преодолела отметку в более 27 гривен 28 мая. Правда, впоследствии с определенными колебаниями она все же немного опустилась. В конце концов от конца мая и до сих пор доллар стоил на уровне 26,6-26,7 гривны за единицу.

Зато европейская в середине мая вновь начала стоить больше 29 гривен, а в начале июня евро преодолело отметку в 30 гривен и на таком уровне находилось до 22 числа. Правда, 24 июня снова стал стоить больше 30 гривен за единицу.

На начало 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро нужно было выложить 26,4-26,5 гривны. В бюджете-2020 заложено прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках, на межбанке и "черном" рынке

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 25 июня украинцы доллар в среднем покупали за 26,77 гривны. А обменять в банках "зеленый" можно было за 26,57 гривны. Евро, со своей стороны, банки покупали за 29,7 гривны, а продавали они европейскую валюту по 30,1 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

25 июня средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США – 26,71-26,73 гривны;

евро – 30,03-30,04 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали по 26,67-26,74 гривны, а евро – по 29,84-29,96 гривны.

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Почему курс гривны "скачет"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала