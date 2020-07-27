На понедельник, 27 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.

Официальный курс доллара и евро на 27 июля

В понедельник за один американский доллар придется выложить 27,76 гривны. Это на 12 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – в пятницу, 24 июля. Об этом говорится на сайте НБУ.

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Относительно евро, то оно также немного упало в цене. Если сравнивать с курсом за 24 июля, европейская валюта упала на 2 копейки. Итак, 27 июля она будет стоить 32,22 гривны за единицу.

Заметим, что с конца февраля и до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире. В итоге возникли проблемы с попаданием в Украину наличности, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

В апреле доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В конце концов в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

Новый скачок вверх состоялся в мае, потом произошли определенные колебания и в июле рост валюты продолжилось. Так, за это время американская валюта преодолела отметку в 27 гривен и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. А в июле даже едва не поднялась до 28 гривен. Евро, со своей стороны, в июне несколько раз то добавило отметку в 30 гривен, то немного опускалось. В конце концов в начале июля европейская валюта начала стоить больше 30 гривен, в середине месяца – больше 31 гривны, а 23 числа преодолела показатель в 32 гривны за единицу.

На начало 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. В бюджете – 2020 заложено прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках, на межбанке и "черном" рынке

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 24 июля украинцы доллар в среднем покупали по 27,92 гривны. А обменять в банках "зеленый" можно было за 27,65 гривны. Евро, со своей стороны, банки покупали по 31,8 гривны, а продавали они европейскую валюту за 32,3 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

24 июля средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США – 27,76 – 27,78 гривны;

евро – 32,15 – 32,17 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали по 27,66 – 27,80 гривны, а евро – по 31,90 – 32,07 гривны.

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Почему курс гривны "скачет"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

НБУ обычно объясняет скачки доллара сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

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