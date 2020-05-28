Курс валют на 28 мая: доллар и евро снова подорожали

На четверг, 28 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна еще больше обесценилась относительно обеих иностранных валют.

По информации НБУ, в четверг, 28 мая, стоимость одного доллара составляет 27 гривен. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Относительно главной европейской валюты, то она тоже выросла в цене. За один евро нужно отдать 29 гривен 72 копейки. То есть на 22 копейки больше, чем было 27 мая.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар: в пределах 26,95 – 26,97 гривны;

евро: в пределах 29,61 – 29,64 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар продавали по 27,2 гривны, а покупали по 26,98 гривны;

за евро нужно было выложить 29,5 гривны, а продать валюту ЕС можно было по 29,4 гривны.

Что известно о курсе в 2020 году

Курс гривны довольно нестабильный . В марте гривна резко упала, а начиная с апреля начала понемногу, но стабильно расти.

. В марте гривна резко упала, а начиная с апреля начала понемногу, но стабильно расти. В Минэкономики считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50 , а в декабре в обменниках мы увидим 30.

, а в декабре в обменниках мы увидим 30. В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

гривну заложили на уровне 29 за доллар. В 2020 году на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.



Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала