Курс валют на 28 мая: доллар и евро снова подорожали
На четверг, 28 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна еще больше обесценилась относительно обеих иностранных валют.
По информации НБУ, в четверг, 28 мая, стоимость одного доллара составляет 27 гривен. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Относительно главной европейской валюты, то она тоже выросла в цене. За один евро нужно отдать 29 гривен 72 копейки. То есть на 22 копейки больше, чем было 27 мая.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар: в пределах 26,95 – 26,97 гривны;
- евро: в пределах 29,61 – 29,64 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- доллар продавали по 27,2 гривны, а покупали по 26,98 гривны;
- за евро нужно было выложить 29,5 гривны, а продать валюту ЕС можно было по 29,4 гривны.
Что известно о курсе в 2020 году
- Курс гривны довольно нестабильный. В марте гривна резко упала, а начиная с апреля начала понемногу, но стабильно расти.
- В Минэкономики считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30.
- В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.
- В 2020 году на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.
Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала