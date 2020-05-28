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Курс валют на 28 мая: доллар и евро снова подорожали

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Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 28 мая 2020
Каким будет курс валют от НБУ 28 мая / Фото НБУ // flickr

На четверг, 28 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна еще больше обесценилась относительно обеих иностранных валют.

По информации НБУ, в четверг, 28 мая, стоимость одного доллара составляет 27 гривен. Это на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Относительно главной европейской валюты, то она тоже выросла в цене. За один евро нужно отдать 29 гривен 72 копейки. То есть на 22 копейки больше, чем было 27 мая.

Стоимость валюты на межбанке:

  • доллар: в пределах 26,95 – 26,97 гривны;
  • евро: в пределах 29,61 – 29,64 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

  • доллар продавали по 27,2 гривны, а покупали по 26,98 гривны;
  • за евро нужно было выложить 29,5 гривны, а продать валюту ЕС можно было по 29,4 гривны.

Что известно о курсе в 2020 году

  • Курс гривны довольно нестабильный. В марте гривна резко упала, а начиная с апреля начала понемногу, но стабильно расти.
  • В Минэкономики считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30.
  • В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.
  • В 2020 году на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.

статистика курсу валют в Україні з 1996 до 2019 року
Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
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