Курс валют на 29 мая: доллар и евро пошли вниз

На пятницу, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты несколько потеряли в цене.

Каким будет курс доллара и евро 29 мая

В пятницу за один американский доллар придется выложить 26,91 гривны. Это на 9 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день – в четверг, 28 мая.

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Относительно евро, то он также подешевел. Если сравнивать с предыдущим курсом, европейская валюта упала в цене на 10 копеек. Итак, 29 мая она будет стоить 29,62 гривны.

Заметим, что доллар и евро начали резко набирать цену с определенными колебаниями 25 февраля. Тогда на ситуацию повлияло распространение коронавируса в мире – возникли проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

Со 2 апреля доллар и евро начали падать. В этот день американская валюта достигла отметки в 27,75 гривны за единицу, а евро – 30,33 гривны. Продолжалось так до 8 числа, когда за один доллар надо было выложить 27,10 гривны, а за евро – 29,57 гривны. Далее состоялись прыжки: американская и европейские валюты то поднимались, то падали. Но в основном они шли вниз.

В конце концов 30 апреля доллар опустился ниже 27 гривен за единицу, а евро – ниже 29 гривен 8 мая. Опять американская валюта преодолела отметку в более 27 гривен 28 мая. В то же время европейская в середине мая вновь начала стоить больше 29 гривен и ниже не опускалась.

На начало 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. В бюджете – 2020 заложено прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 28 мая украинцы доллар в среднем покупали за 27,07 гривны. А продать банкам "зеленого" можно было по 26,83 гривны. Евро, со своей стороны, стоил 29,73 гривны, а продавали валюту – по 29,3 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

22 мая средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США – 27,01 – 27,03 гривны;

евро – 29,60 – 29,62 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали по 26,65 – 27,09 гривны, а евро – по 29,28 – 29,44 гривны.

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Почему курс гривны "скачет"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала