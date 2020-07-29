На среду, 29 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта еще больше укрепляется относительно главных западных валют, но причин бежать в обменники пока нет.

По данным Национального банка, в среду американский доллар будет стоить 27 гривен 69 копеек.

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Это всего на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день – 28 июля. Впрочем, это указывает на то, что гривна частично "оживает", ведь еще на прошлой неделе доллар едва не дошел до стоимости в 28 гривен.

В то же время за евро в среду придется заплатить 32 грн 45 копеек.

Здесь разница заметна невооруженным глазом, ведь за один только банковский день европейская валюта "сдала" в стоимость сразу 15 копеек. С конца прошлой недели курс опустился чуть ли не на 80 копеек.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар: 27,71 – 27,73 гривны;

евро: 32,51 – 32,52 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: купить можно за 27,80 гривны, а продать – по 27,53 гривны;

евро: покупка за 32,53 гривны, а продажа – 31,99 гривны.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала