На вторник, 30 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Несмотря на длительные выходные, национальная валюта осталась стабильной и лишь слегка изменила свою стоимость.

По данным национального регулятора, 30 июня американский доллар будет стоить 26 гривен 69 копеек.

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Это всего на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день – 26 июня.

На межбанке американская валюта будет торговаться в пределах 26,69 – 26,71 гривны. В обменниках купить "вечнозеленые" можно будет за 26,73 гривны, а продать – по 26,55 гривны.

В то же время несколько больше, но тоже несущественно, изменилась стоимость главной валюты Европейского Союза – подорожала на 4 копейки.

Следовательно во вторник евро будет стоить 29 гривен 95 копеек.

На межбанке евро будет стоить в пределах 29,91 – 29,94 гривны. Между тем в обменниках за европейскую валюту придется заплатить 29,98 гривны, а вот продать можно будет по 29,65 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала