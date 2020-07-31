На пятницу, 31 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Стоимость главной валюты США выросла на 1 копейку, евро – на 9.

Официальный курс доллара и евро 31 июля

По информации Национального банка, доллар стоит 27 гривен 69 копеек. А это на 1 копейку больше, чем было в предыдущий банковский день.

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Ощутимее выросла в цене главная валюта Евросоюза. За одно евро нужно выложить 32 гривны 55 копеек. По сравнению с 30 июлем – на 9 копеек больше.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,70 – 27,73 гривны;

евро: 32,66 – 32,69 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 27,67 гривны, а покупали за 27,60 гривны;

за евро следовало отдать 32,35 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 32,22 гривны.

Обратите внимание! Министерство экономики дало свой прогноз по курсу гривны в 2021 году. Доллар будет стоить 29,1 гривны. Вместе с тем в конце года гривна окрепнет – до 28,8. Такие данные заложили в прогноз экономического и социального развития Украины.

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