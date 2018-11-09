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      Что происходит с биткойном и каковы прогнозы?

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      Курс биткойна: прогноз, сколько будет стоить криптовалюта
      Курс биткойна: прогноз, сколько будет стоить криптовалюта / 24 канал

      После триумфального роста курса биткойнов с 1000 долларов весной до 4000 летом 2017 об этой криптовалюта говорили все. В декабре 2017 биткойн стоил баснословные 20000 долларов. Далее было падение 13 и 7000. Сейчас биткойн сюрпризов не демонстрирует. Что будет дальше?

      От чего зависит курс биткойна и какое будущее у него может быть – 24 каналу пояснил эксперт блокчейн-технологий Вадим Попов.

      Биткойн во флэте (период времени, при котором цена не повышается и не падает - "24") уже который месяц, цена не опускалась ниже 6000 Поэтому нельзя сказать, что он падает. Это консолидация и когда она завершится – никто не знает,
      – отметил Попов.

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      Факторы, которые влияют на цену биткойна: рыночный спрос, регуляторы, большие майнеры, разработчики и то, что они делают (или не делают).

      По словам эксперта, рынок очень надеется на вход институциональных инвесторов, который может стать мощным фактором роста. Всю инфраструктуру для этого уже практически подготовили, но крупные игроки пока не спешат заходить на такой высоко рискованный рынок.

      Когда это произойдет, сложно сказать, есть вариант что и никогда, предположил эксперт. Однако, многие ждут одобрения биткойн-ETF весной 2019-го, что может стать спусковым фактором для нового ралли.

      Что такое биткойн-ETF
      Это биржевой фонд, который торгует акциями. Предполагается, что биткойн будет его базовым активом. Покупке или владельцы этих акций не будут работать непосредственно с криптовалюта, зарабатывать на изменениях курса. При этом они - не собственники криптовалюта. Одобрение биткойн ETF приведет на рынок крупных институциональных инвесторов, - считают криптоексперты.

      Впрочем, объяснил Попов, всей полнотой информации не обладает никто. Поэтому фактором роста или падения биткойнов может стать много других вещей. Рост может начаться даже в этом году, а может не начаться и в 2019-м. Если все сильно хотят роста, этого еще недостаточно для того, чтобы оно началось.

      Рынок оздоравливается и остывает после прошлогоднего ралли, цена биткойнов находится примерно на уровне ноября прошлого года, и никто не знает, что будет дальше,
      – констатировал эксперт.

      По мнению Попова, скорее всего рынка понадобится еще несколько месяцев для набора оборотов по биткойн-транзакциях, а также для устранения негативных факторов, мешающих зайти большим деньгам: речь о регулировании рынка, так как на данный момент им легко манипулировать.

      Для институционалив рисков слишком много. Вряд ли они решатся зайти на такой "дикий" рынок, которым пока еще криптовалюта. Но сообщество работает над этим, как и регуляторы в разных странах, так что прогресс есть,
      – отметил эксперт.

      Мы можем увидеть рост как в этом году, так и в следующем. Но никаких гарантий здесь никто не даст. Цена может еще не раз просесть до того, как начнется новый "бычий забег". Поэтому непрофессионалам рекомендуется держаться подальше от рынка, – подытожил Вадим Попов.

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      Теги: Новости Украины Публикации Справка 24 Биткойн
      Источник: 24 канал
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