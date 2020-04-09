Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 9 апреля

В обменных пунктах Украины валюта несколько прибавила в цене. Курс доллара в обменниках 9 апреля на покупку в среднем достигает 27,3 гривны, а на продажу – 27,4. Евро – 29,4 и 29,6 гривны соответственно.

Какой официальный курс доллара и евро в НБУ

На четверг, 9 апреля, НБУ установил стоимость доллара в 27 гривен 20 копеек. Это на 10 копеек больше, чем предыдущего банковского дня. Зато евро подорожало лишь на одну копейку – до 29 гривен 58 копеек.

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Курс доллара и евро в обменниках Украины

Зато в украинских обменниках курс иностранных валют несколько иной, чем установленный национальным регулятором. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар можно по цене от 27,38 до 27,55 гривны, а продать – по цене от 26,5 до 29,01 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,48 до 31,5 гривны, а продать – по цене от 28,5 до 30,3 гривны.

Харьков

Купить доллар можно по цене от 27 до 29,6 гривны, а продать – по цене от 27,2 до 27,35 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,6 до 29,85 гривны, а продать – по цене от 29 до 29,55 гривны.

Львов

Купить доллар можно по цене от 27,29 до 27,6 гривны, а продать – по цене от 27 до 27,27 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 28,8 до 30 гривен, а продать – по цене от 29,20 до 29,52 гривны.

Одесса

Купить доллар можно по цене от 26,3 до 27,55 гривны, а продать – по цене от 27,2 до 27,35 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,25 до 29,37 гривны, а продать – по цене от 29,25 до 29,37 гривны.

Днепр

Купить доллар можно по цене от 27,35 до 27,63 гривны, а продать – по цене от 27,1 до 27,42 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,5 до 29,8 гривны, а продать – по цене от 29,1 до 29,5 гривны.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала