Курс валют накануне Пасхи: прогнозы

Гривна укрепится накануне Пасхальных праздников. Однако не стоит бежать в обменники и сдавать доллары. Подробнее рассказываем в материале 24 канала.

В марте из-за распространения коронавируса и введение карантина, начались валютные колебания. Сначала гривна ежедневно падала относительно доллара. В последнее время она укреплялась.

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Какого курса ждать накануне Пасхи?

Сейчас официальный курс НБУ гривны к доллару составляет 27,09 по отношению доллару и 29,71 относительно евро.

Традиционно на праздники курс гривны несколько укрепляется на наличном рынке. Думаю, что в текущей ситуации курс останется более или менее стабильным, а маржа между покупкой и продажей доллара сократится,

– рассказал в комментарии 24 канала Виталий Шапран, главный эксперт Совета НБУ.

Такого же мнения и другие эксперты. "Вероятно, в ближайшей перспективе гривна вплотную подойдет к отметке 27 гривен за доллар", – прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии Сегодня.

Еще более позитивный прогноз дает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии Obozrevatel. Он считает, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 гривны, а наличный в банках – около 26,9 / 27,2 гривны.

Напомним, что Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет-2020, где теперь гривна на этот год заложена на уровне 29,5 по отношению к доллару. При этом прогнозируют гривну по 30,5 за доллар уже во втором полугодии.

Но не стоит сильно полагаться на прогноз правительства по курсу, ведь даже в 2019, когда экономическая ситуация была относительно стабильной, прогнозируемый курс все же отошел от фактического.

Влияет ли Пасха на курс валют?

Мы решили проверить, как менялся курс валют перед Пасхой прошедшие три года. Оказалось, что каждый раз гривна укреплялась на 14-25 копеек по отношению к доллару за неделю до Пасхи. К тому же эксперт Виталий Шапран нам объяснил, что это обычная практика в праздничный период.

Почему подешевел доллар по отношению к гривне?

Ажиотаж среди населения на покупку валюты упал. Во-первых, уже нет недостатка наличности как это было в марте, когда задерживали поставку наличной валюты из-за рубежа. Во-вторых, из-за ухудшения финансовой ситуации у людей меньше денег и соответственно меньше возможностей покупать валюту. Кроме того, МВФ заявила о готовности предоставить Украине кредит в 5 миллиардов долларов уже в этом году как только наша сторона выполнит соответствующие условия, в частности примет "антиколомойский" закон.

Нужно ли покупать доллар?

Стоит понимать, что украинцы, которые спешат в обменники на волнах паники, сами же подрывают курс гривны. Как это происходит? Украинцы выбрасывают на валютный рынок значительное количество гривны, зато скупая доллар или евро. В результате предложение на гривну растет, а спрос на нее мал. По законам экономики это отражается на ее стоимости. Хотя стоит заметить, что это не только проблема населения, но и украинского бизнеса, который в начале карантина также массово скупал иностранную валюту.

По прогнозам гривна несколько укрепится накануне Пасхи, поэтому именно сейчас нет смысла покупать доллар или евро.

По покупке валюты на длительное время – это тоже не лучшее решение. Стоит диверсифицировать свои сбережения, то есть держать в разных валютах в различных местах (депозиты, инвестиции и прочее).

Каким будет курс в 2021 году не знают и в НБУ, это зависит от многих факторов, если завтра найдут вакцину от вируса, то кризис свернется так же быстро как и начался. Поэтому стоит диверсифицировать свои сбережения,

– рассказывает Виталий Шапран.

Что сейчас влияет на курс валют?

На курс валют сейчас влияют сальдо торгового баланса, отток или приток капитала, а также факт сотрудничества с МВФ. Кроме этого, свое влияние будут давать спрос у населения и предложение на рынке, интервенции Нацбанка и другие.

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Сальдо торгового баланса. Это разница между тем сколько Украина продает за границу и сколько покупает. Очевидно, что на гривну положительно будет влиять преобладание экспорта и наоборот – его снижение по сравнению с импортом будет обесценивать гривну. Украина экспортирует руду, зерно и металлы. В условиях кризиса цены на это падают. Однако они падают и на газ на нефть, которые Украина импортирует.

Отток или приток капитала. В условиях кризиса инвесторы меньше вкладывают в рискованные проекты или программы. Украинская экономика скорее относится к рискованным.

Сотрудничество с МВФ. В течение 2 недель украинская гривна падала и как только Верховная Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект в первом чтении, который приближает нас к программе кредитования от МВФ, украинская гривна укрепилась. Судьба сотрудничества Украины с МВФ повлияет на украинскую гривну.

Спрос и предложение на валютном рынке. Чем больше продают гривны, тем больше она обесценивается. Накануне в Украине была нехватка наличной валюты из-за прекращения авиасообщения (ведь именно таким способом доставляют наличный доллар в частности). Некоторые банки даже ограничили валютные операции из-за этого, а Нацбанк продавал наличную валюту на рынок из своих резервов. Это уменьшило предложение валюты на рынке и еще больше посеяло панику среди населения.

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Интервенции Нацбанка. Национальный банк регулирует курс гривны за счет продажи или покупки валюты. На то и есть золотовалютные резервы, которые сейчас составляют около 25 миллиардов долларов. Нацбанк не так регулирует курс, как предложение на рынке. Когда население и бизнес выкупает валюту с рынка, то Нацбанк наоборот продает. Во второй половине марта Нацбанк продал более миллиарда долларов, чтобы сдержать курс.