Курс доллара и евро в пунктах обмена Украины 20 марта

В обменниках Украины европейская и американская валюта почти не изменили своих позиций. Курс доллара в обменных пунктах 20 марта при покупке в среднем достигает 27,7 гривны, на продажу – 27,99. По евро ситуация такая: 29,4 и 29,9 гривны.

В обменниках по всем городам Украины цена главных валют США и Евросоюза 20 марта традиционно отличается от официальных данных Нацбанка. Об этом свидетельствует информация на сайте "Минфин".

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Нацбанк установил следующий курс валют на 20 марта. Американская валюта стоит 27 гривен 80 копеек. За одно евро нужно отдать 30 гривен 9 копеек.

Цены на валюту в Киеве

доллар покупают по цене от 27,4 до 28 гривен, продают – от 28,8 до 29 гривен;

евро покупают по цене от 28,60 до 30,35 гривны, продают валюту ЕС по 29,75 – 30,7 гривны.

Ситуация во Львове

доллар покупают по цене от 27,4 до 28 гривен, продают – по 27,87 – 28,3 гривны;

евро покупают по цене от 29,3 до 29,45 гривны, продают валюту ЕС за 29,5 – 32 гривны.

Цены на валюту в Одессе

доллар покупают по цене от 27,3 до 27,83 гривны, продают – от 27,75 до 28 гривен;

евро покупают по цене от 28,90 до 29,3 гривны, продают валюту ЕС по 29,85 – 30,5 гривны.

Ситуация в Харькове

доллар покупают по цене от 27,4 до 28 гривен, продают – от 27,8 до 28,2 гривны;

евро покупают по цене от 28 до 30 гривен, а продают валюту – от 29,7 до 30,5 гривны.

Цены на валюту в Днепре

доллар покупают по цене от 27,4 до 27,85 гривны, продают – от 27,9 до 28,15 гривны;

евро покупают по цене от 29,1 до 29,8 гривны, продают по 29,7 – 30,5 гривны.

Статистика роста курса доллара в Украине / Инфографика 24 канала