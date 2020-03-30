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      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 30 марта

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      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 30 марта / rivne1.tv

      В обменных пунктах Украины валюта несколько прибавила в цене. Курс доллара в обменниках 30 марта на покупку в среднем достигает 28,3 гривны, а на продажу – 28,4. Евро – 30,8 и 31,05 гривны.

      Какой курс заложил Нацбанк

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      Нацбанк на 30 марта установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,18 гривны, а евро – 30,9 гривны.

      Курс доллара и евро в обменниках Украины

      В украинских обменниках цена валюты 30 марта традиционно выше той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

      Киев

      • Купить доллар можно по цене от 28,1 до 29,25 гривны, а продать – по 28,3 и 30 гривен.
      • Евро можно приобрести по цене от 29 до 31,04 гривны, а продать – по 30,97 и 33 гривны.

      Львов

      • Купить доллар можно по цене от 28,15 до 28,31 гривны, а продать – по 28,3 и 28,95 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 30,5 до 30,88 гривны, а продать – по 30,9 и 31,35 гривны.

      Одесса

      • Купить доллар можно по цене от 28,2 до 28,25 гривны, а продать – по 28,28 и 28,45 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 30,7 до 30,8 гривны, а продать – по 30,9 и 31,35 гривны.

      Харьков

      • Купить доллар можно по цене от 28 до 28,4 гривны, а продать – по 28,4 и 28,55 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 30,5 до 31 гривны, а продать – за 31 и 31,5 гривны.

      Днепр

      • Купить доллар можно по цене от 28,1 до 28,4 гривны, а продать – по 28,4 и 28,55 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 30,5 по 31 гривны, а продать – за 31 и 31,3 гривны.

      статистика курсу валют вУкраїні
      Статистика курса валют в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Киева Новости Днепра Новости Харькова Новости Львова Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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