Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 14 апреля
В обменных пунктах Украины валюта почти не изменила свои позиции. Курс доллара в обменниках 14 апреля на покупку в среднем достигает 27,3 гривны, а на продажу – 27,38. Евро – 29,5 и 29,6 гривны.
Який курс заклав Нацбанк
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Нацбанк на 14 квітня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,4 гривні, а євро – 29,53 гривні.
Курс долара і євро в обмінниках України
В українських обмінниках ціна валюти 14 квітня мало відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Київ
- Купити долар можна за ціною від 27 і навіть до 29 гривень, а продати – за 27,15 та 31 гривню.
- Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 29,61 гривні, а продати – за 29,5 та 30 гривень.
Львів
- Купити долар можна за ціною від 27,05 до 27,28 гривні, а продати – за 27,3 та 27,4 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,32 до 29,49 гривні, а продати – за 28,8 та 29,65 гривні.
Одеса
- Купити долар можна за ціною від 27,05 до 27,22 гривні, а продати – за 27,15 та 27,4 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,2 до 29,42 гривні, а продати – за 29,5 та 28,8 гривні.
Харків
- Купити долар можна за ціною від 27 до 27,33 гривні, а продати – за 27,22 та 27,5 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,25 до 29,57 гривні, а продати – за 29,55 та 29,9 гривні.
Дніпро
- Купити долар можна за ціною від 27 до 27,35 гривні, а продати – за 27,35 та 27,5 гривні.
- Євро можна придбати за ціною від 29,25 до 29,55 гривні, а продати – за 29,49 та 29,8 гривні.
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