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      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 27 апреля

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      Курс доллара к гривне на сегодня 27 апреля 2020 в обменниках
      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 27 апреля / segodnya.ua/ua

      В обменных пунктах Украины валюта стоит больше, чем в Нацбанке. Курс доллара в обменниках 27 апреля на покупку в среднем достигает 27,27 гривны, а на продажу – 27,3. Евро – 29,3 и 29,38 гривны.

      Какой курс заложил Нацбанк

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      Нацбанк на 27 апреля установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,1 гривны, а евро – 29,14 гривны.

      Курс доллара и евро в обменниках Украины

      В украинских обменниках цена валюты 27 апреля традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ: она выше. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

      Киев

      • Купить доллар можно по цене от 27,15 и даже до 29 гривен, а продать – за 27,28 и 31 гривну.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,1 до 29,55 гривны, а продать – за 29,33 и 29,55 гривен.

      Львов

      • Купить доллар можно по цене от 26,9 до 27,25 гривны, а продать – за 27,25 и 27,32 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29 до 29,28 гривны, а продать – за 29,3 и 29,5 гривны.

      Одесса

      • Купить доллар можно по цене от 27,15 до 27,22 гривны, а продать – за 27,24 и 27,32 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 29,42 гривны, а продать – за 29,5 и 28,8 гривны.

      Харьков

      • Купить доллар можно по цене от 27,15 до 27,32 гривны, а продать – за 27,3 и 27,45 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,1 до 29,43 гривны, а продать – за 29,39 и 29,55 гривны.

      Днепр

      • Купить доллар можно по цене от 27,2 до 27,3 гривны, а продать – за 27,28 и 27,4 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 29,35 гривны, а продать – за 29,35 и 29,5 гривны.

      статистика курсу валют в Україні з 90 років до 2000 та 2020 років
      Как менялся курс валют в Украине за предыдущие годы / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Новости Украины Валюта Курсы валют
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