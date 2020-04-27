Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 27 апреля

В обменных пунктах Украины валюта стоит больше, чем в Нацбанке. Курс доллара в обменниках 27 апреля на покупку в среднем достигает 27,27 гривны, а на продажу – 27,3. Евро – 29,3 и 29,38 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк Узнайте Как зарабатывать на валютном рынке во время карантина Нацбанк на 27 апреля установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,1 гривны, а евро – 29,14 гривны. Курс доллара и евро в обменниках Украины В украинских обменниках цена валюты 27 апреля традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ: она выше. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". Киев Купить доллар можно по цене от 27,15 и даже до 29 гривен, а продать – за 27,28 и 31 гривну.

Евро можно приобрести по цене от 29,1 до 29,55 гривны, а продать – за 29,33 и 29,55 гривен. Львов Купить доллар можно по цене от 26,9 до 27,25 гривны, а продать – за 27,25 и 27,32 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29 до 29,28 гривны, а продать – за 29,3 и 29,5 гривны. Одесса Купить доллар можно по цене от 27,15 до 27,22 гривны, а продать – за 27,24 и 27,32 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 29,42 гривны, а продать – за 29,5 и 28,8 гривны. Харьков Купить доллар можно по цене от 27,15 до 27,32 гривны, а продать – за 27,3 и 27,45 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,1 до 29,43 гривны, а продать – за 29,39 и 29,55 гривны. Днепр Купить доллар можно по цене от 27,2 до 27,3 гривны, а продать – за 27,28 и 27,4 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 29,35 гривны, а продать – за 29,35 и 29,5 гривны.

Как менялся курс валют в Украине за предыдущие годы / Инфографика 24 канала