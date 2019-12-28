Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
В обменных пунктах Украины перед новогодними праздниками резко подорожала валюта. Курс доллара 28 декабря подскочил до 24,5 гривен за единицу, а евро – до 28 гривен.
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Американская и европейская валюты существенно прибавили в цене 28 декабря, по сравнению с предыдущим банковским днем.
1 доллар – 23,7 гривны;
1 евро – 26,4 гривны.
Курс доллара и евро в обменниках
В украинских обменниках цена валюты 28 декабря намного выше, чем официально заложил Национальный банк. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- Киев
Купить доллар можно по цене от 24,1 гривны до 24,4 гривны за единицу. Продать – за 24,5-25,1 гривны.
Евро можно приобрести за 26,2-26,8 гривны, а продать – за 27-28 гривен.
Курс валют в обменниках Киева / фото 24 канала
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- Львов
Доллар можно купить за 23,5-24,2 гривны, а продать – за 24,6-25,2 гривны.
Покупка евро обойдется в 26-26,4 гривны, а продажа – в 27,45-28,2 гривны.
Цены на валюту в обменнике Львова / фото 24 канала
- Одесса
Купить доллар можно по цене 23,8-24,3 гривны за единицу. Продать – за 24,4-25 гривен.
Евро в цене тоже высокий. Купить можно за 26,2-26,6 гривны, а продать – за 26,7-27,9 гривны.
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- Харьков
Доллар можно купить за 24,3-24,5 гривны, а продать – за 24,9-25,2 гривны.
Купить евро можно по цене 26,3-27,5 гривны, а продать – 27,5-27,9 гривны.
- Днепр
Покупка доллара обойдется в 23,8-24,55 гривны, а продажа – по 24,5-25,4 гривны.
Евро можно купить за 26,5-27,6 гривны, а продать – по 26,8-28 гривен.
Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала