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      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины

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      Курс доллара и евро в обменниках резко подскочил / Фото 24 канала

      В обменных пунктах Украины перед новогодними праздниками резко подорожала валюта. Курс доллара 28 декабря подскочил до 24,5 гривен за единицу, а евро – до 28 гривен.

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      Американская и европейская валюты существенно прибавили в цене 28 декабря, по сравнению с предыдущим банковским днем.

      1 доллар – 23,7 гривны;
      1 евро – 26,4 гривны.

      Курс доллара и евро в обменниках

      В украинских обменниках цена валюты 28 декабря намного выше, чем официально заложил Национальный банк. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

      • Киев

      Купить доллар можно по цене от 24,1 гривны до 24,4 гривны за единицу. Продать – за 24,5-25,1 гривны.

      Евро можно приобрести за 26,2-26,8 гривны, а продать – за 27-28 гривен.


      Курс валют в обменниках Киева / фото 24 канала

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      • Львов

      Доллар можно купить за 23,5-24,2 гривны, а продать – за 24,6-25,2 гривны.

      Покупка евро обойдется в 26-26,4 гривны, а продажа – в 27,45-28,2 гривны.


      Цены на валюту в обменнике Львова / фото 24 канала

      • Одесса

      Купить доллар можно по цене 23,8-24,3 гривны за единицу. Продать – за 24,4-25 гривен.

      Евро в цене тоже высокий. Купить можно за 26,2-26,6 гривны, а продать – за 26,7-27,9 гривны.

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      • Харьков

      Доллар можно купить за 24,3-24,5 гривны, а продать – за 24,9-25,2 гривны.

      Купить евро можно по цене 26,3-27,5 гривны, а продать – 27,5-27,9 гривны.

      • Днепр

      Покупка доллара обойдется в 23,8-24,55 гривны, а продажа – по 24,5-25,4 гривны.

      Евро можно купить за 26,5-27,6 гривны, а продать – по 26,8-28 гривен.

      ріст курсу долара в україні
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Доллар-Гривна Курсы валют Новости Киева Доллар Валюта Новости Днепра Новости Львова Новости Одессы Евро
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