Скачки доллара и евро: почему не стоит паниковать из-за курса валют

Национальный банк Украины еще в 2015 году отказался от политики фиксированного курса гривны по отношению к "крепким" валютам. Но украинцы по привычке продолжают отслеживать курс доллара, соответственно, пугаются и начинают паниковать, если этот самый курс "прыгает". Хотя для гибкого валютного курса такая ситуация нормальная.

Гибкий курс валют – такой, который определяется рыночными факторами, действующими на валютном рынке. И именно по такому принципу формируется валютный курс в Украине. Его придумывает НБУ – регулятор просто изучает ситуацию на валютном рынке (спрос и предложение валюты) и подает средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины.

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Почему отказались от фиксированного курса

Удерживать курс возможно за счет чего-то. Если экономика активно развивается, ВВП растет, то и валюта в стране будет стабильная. Но если в стране кризис, производство стоит, то держать курс возможно только за счет резервов. "Удержание" курса в Украине было политическим решением. А заплатили за него золотовалютными резервами, уменьшив их за 10 лет с 35 до 5 миллиардов долларов. В 2015 году в Украине просто не было запасов, чтобы продолжать держать курс дальше. Поэтому от фиксированного курса и отказались.



Зато НБУ перешел к политике инфляционного таргетирования, то есть цель регулятора – удерживать инфляцию. Это значит – вместо того, чтобы смотреть на курс доллара, нужно смотреть на уровень инфляции.

Почему инфляция – "главная"

Руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари объяснил, почему украинцам следует учитывать инфляцию, а не на валютный курс.

Это важно, потому что наше благосостояние связано со всеми ценами, а не только с ценами на бензин, айфон и отдых в Турции. Не всё наше потребление привязано к курсу доллара. Курс валют влияет на цены, но нет прямой связи. Если валюта девальвировала на 10%, это не значит, что все цены выросли на 10%. Импортная продукция растет в цене, но есть и внутренняя продукция, которую мы потребляем. Поэтому инфляция не будет 10%. И именно на это экономические агенты должны ориентироваться,

– уточнил Бахтари.

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Вместо этого нужно отвыкать от того, что курс будет стабильным, а привыкать – что он всегда "прыгать". Уже три года наблюдаем – в начале года курс "взлетает", затем через полгода "спускается", затем снова растет. Этот цикл привязан к аграрному циклу, потому что это наши крупнейшие экспортеры. И этот цикл повторяется. Если на 20-30-40-50 копеек меняется курс – это не страшно, отметил Бахтари. Нас третий год пугают, что "будет доллар по 30-40". Но пока этого не было. Сейчас курс 26,47, а в начале года был 28.

Доверие к гривне не на высоте

Другая проблема, которую стремится преодолеть НБУ – проблема доверия к национальной валюте. Для этого активно проводят политику дедолларизации – уменьшение иностранной валюты в экономике Украины.



Бахтари напомнил – мы пережили кризис 1998 года, 2008-го, 2014-2015. Люди привыкли, что надежнее хранить деньги в иностранной валюте. Потому национальной валютой спекулировали, "жонглировали" для своих нужд, держа фиксированный курс. До сих пор есть сторонники такого валютного регулирования. Цель дедолларизации – увеличить доверие к национальной валюте. Потому что ее НБУ может регулировать с точки зрения инфляции. Когда большинство украинцев хранит сбережения в валюте – Нацбанк не имеет возможности контролировать инфляционные процессы.

Какую инфляцию прогнозируют

К концу 2018 прогноз инфляции – на уровне 8,9%. Прогноз базовой инфляции НБУ пересмотрел в сторону понижения до 7,1%. В ежеквартальном "Инфляционном отчете" за июль 2018 года также уточняют, что на уровень инфляции во второй половине 2018 и в 2019 году будет давить ряд факторов. Так, в конце 2018 года ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов из-за приближения цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета.



Фундаментальный характер будут иметь такие проинфляционные факторы: более высокий, чем прежде ожидалось, уровень внутреннего спроса, в том числе из-за роста заработных плат и переводов от трудовых мигрантов; снижение интереса инвесторов к украинским суверенным обязательствам вследствие глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся стран, и отсрочка получения финансирования по программе сотрудничества с МВФ.



Прогноз инфляции остается без изменений и на последующие годы – потребительская инфляция составит 5,8% на конец 2019 года, а в 2020 году замедлится до 5,0% и, таким образом, достигнет центрального значения целевого диапазона (5,0% ± 1 в.п.).

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