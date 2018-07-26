Курс доллара может вырасти до 40, – финансист о негативном сценарии НБУ

На сегодня у Министерства финансов на счету более 1 миллиарда долларов, а на обслуживание внешнего госдолга к концу 2019 нужно 6 миллиардов американской валюты.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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По словам эксперта, если мы и хотим привлекать деньги, то делать это надо до того, как страну захлестнет период выборов. "И последствия от того, что мы не сможем привлечь эти деньги будут катастрофическими. И не важно, назовут это громким словом дефолт или нет. Важно, что больнее всего это будет для тех же простых людей", – сказал Фурса.

Важно, что негативный сценарий НБУ говорит о том, что курс доллара может вырасти до 40. А это приведет к резкому росту цен, банкротству и росту безработицы. А это гораздо больнее, чем рост тарифов, даже для тех, кто не получает субсидии,

– заявил финансист.

Как отметил Сергей Фурса, второй вариант гораздо беднее, особенно если учитывать тот факт, что при нем вас могут еще и уволить. И добавил, что тогда украинцы снова потянутся в Польшу, где платят зарплаты, где высокие тарифы и гораздо больше здравого смысла.



Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 24 июля 2018